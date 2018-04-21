MHP seçim kampına girdi
MHP, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik partinin stratejileri belirlemek amacıyla kampa girdi.21 Nisan 2018 Cumartesi 13:15
MHP, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik partinin stratejileri belirlemek amacıyla kampa girdi.
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenen kampta, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik partinin stratejileri belirlenecek.
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