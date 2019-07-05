MHP, neden susuyor! Murat Alan’a saldıranların siyasi kimlikleri tartışılıyor

Alan’a yönelik alçak saldırının failleri Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan ve Savaş Karaca’nın savcılık ifadesinde MHP ile ilişkilerini dile getirmesi, saldırıda kullanılan otomobilin içerisinde Ülkü Ocakları’na ait yazılı materyallerin bulunması ve saldırganların Ülkü Ocakları ile bağlantılarının açığa çıkması, gözlerin MHP’ye çevrilmesine yol açtı. MHP ise 3 haftadır sessiz.

Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a beyzbol sopalı ve bıçaklı saldırı düzenleyen 4 zanlının siyasi bağlantıları kamuoyunda tartışma konusu olurken, İyi Parti mensuplarının dahi, zanlıların kimliğini deşifre ederek adres gösterdiği Milliyetçi Hareket Partisi konuyla ilgili derin bir sessizliğe gömülmüş durumda.

21 gün geçti

Çakar ve sirenin yer aldığı otomobille Ankara’dan İstanbul’a gelerek, cuma namazına giden Haber Müdürümüz Murat Alan’ın önünü kesen ve 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldüresiye darp eden sokak kabadayıları günlerdir serbest. Olayın üzerinden ise tam 21 gün geçti. 14 Haziran’da Alan’a saldıran, 18 Haziran’da tutuklanan ancak Adli Tıp’ın tuhaf raporu sonrası 20 Haziran’da serbest bırakılan şehir eşkiyaları, ellerini kollarını sallayarak geziyor. Kanunun işlemediği Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan ve Savaş Karaca isimli zanlılar, savcılık sorgusunda, suçlarını önce inkar edip, görüntüler ortaya çıkınca, mahkeme ile de alay edercesine saldırıyı planlı yapmadıklarını söyledikleri halde serbest bırakıldılar. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın derin bağlantılarına mercek tuttuğu saldırganlar hakkındaki inceleme ve araştırmalar devam ederken, 4 zanlının siyasi kimliği de tartışma konusu.

İP izi karıştı, MHP sustu

18 Haziran’da gerçekleşen olaydan saatler sonra, adli makamlar dahi isimleri tespit edememişken İyi Parti (İP) Haymana kurucu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal, “Murat Alan’a saldırdığı iddia edilen Ferhat Özcan, Ankara Pursaklar MHP üyesi çıktı” şeklinde paylaşım yaparak saldırıya İP izi karıştırdı. Hemen ardından FETÖ-PKK çizgisindeki Cumhuriyet gazetesi, 4 saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınladı. Cumhuriyet, zanlıların MHP ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. İP izinin karıştığı, MHP’nin suskun kaldığı olayda saldırganların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın İP sempatizanı olduğu, sosyal medya hesabında Meral Akşener’li ‘beğeni’lerde bulunduğu tespit edilmişti.

Alçak saldırının faillerinin siyasi kimlikleri tartışma konusu olurken, zanlılar Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan ve Savaş Karaca’nın savcılık ifadesinde MHP ile ilişkilerini açığa vurdukları kayıtlara geçti. Yapılan incelemede Savaş Karaca’nın MHP üyeliği, Serdar Acar’ın MHP Milletvekili Aday Adaylığı, Ferhat Özcan’ın MHP Ankara İl Teşkilatı’nda görevli olduğu, Bayram Geçimli’nin ise Ankara Pursaklar Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine katıldığı tespit edildi. Ayrıca saldırıda kullanılan otomobilin içerisinde yapılan polis aramasında, 6 adet Ankara Ülkü Ocakları’na ait yazılı materyal bulunduğu bildirildi. Davada zanlıları savunan 3 avukat arasında yer alan Mehmet Fatih Önsöz’ün ise Ülkü Ocakları İstanbul Hukuk Birim Başkanı olduğu öğrenildi.

MHP’de derin sessizlik

Tüm bu kuşku oluşturan soru işaretleri ışığında konuya ilişkin değerlendirmesini almak istediğimiz MHP kurmayları telefonlarımıza çıkmadı. Akit Haber Merkezi olarak MHP Genel Başkanlığı Basın Başdanışmanı Deniz Güçer’e hem sözlü hem yazılı ilettiğimiz sorular ise cevapsız bırakıldı. Yetkililerce cevaplandırılmak üzere ulaştırdığımız “Saldırganlar MHP üyesi midir”, “Üyelikleri var ise partiden ihraç edilecekler mi” şeklindeki sorularla ilgili günlerdir hiçbir geri dönüş yapılmadı.

Yerli ve milli çizgideki bir gazetecinin, çocuğuyla birlikteyken evinin önünde canice saldırıya uğraması karşısında derin bir sessizliğe bürünen MHP’nin ilerleyen günlerde konuyu aydınlatacak bir açıklama yapmaları bekleniyor.