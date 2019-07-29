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MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kilis için soru önergesi

Kilis esnaf, sanayici işletme ve kuruluşlarının geciken beyannamelerinden cezalı duruma düşenlerin sorununa el atan MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kilis için Meclis’e soru önergesi verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kilis için soru önergesi

Kilis esnaf, sanayici işletme ve kuruluşlarının geciken beyannamelerinden cezalı duruma düşenlerin sorununa el atan MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kilis için Meclis’e soru önergesi verdi.


MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Suriye’de yaşanan iç savaştan kaynaklıKilis’te yaşanan sosyo ekonomik ve ticari birçok olumsuzluklara karşı karşıya kalması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın yazılı olarak cevap vermesi için meclise soru önergesi verdi. Kilis’in maruz kaldığı saldırılar sebebiyle birçok insanımız yaralandığını, mağdur olduğunu kent ticareti ve ekonomisinin yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Taşdoğan, 01.03.2016 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından Mücbir Sebep Hali İlan edilen Kilis’te, vergi mükelleflerinin tüm beyanname, vergi ve primlerinin ödemesi ertelenmiş ve Kurumlar, Gelir, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin 24.06.2019 tarihine kadar vermelerini sağlayan düzenleme getirildiğini de hatırlattı. Kilis’in yaşadığı ekonomik olumsuzlukları azaltması amacıyla yapılan bu düzeltmeye rağmen, birçok esnaf cezalı duruma düştüğünü anlatan Taşdoğan, "Yaz ayları ile beraber tatil dönemine girilmesi, mali müşavirlerimizin mevcut iş yükü de hesaba katıldığında, uzun zamandır beyannameye ait evraklarını ve belgelerini temin edemeyen esnaflarımızın cezalı duruma düşmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır. Kilis esnafımızın bu sorununu gidermek için TBMM de Bakan’a yazılı cevaplanması için soru önergesi verdik. Cezalı duruma düşen esnafımızın sorunları ve aynı zamanda SMM Odamızın da sorunu olan bu konuda harekete geçmek istedik. Bu sorunu gidermenin, bir düzenlemeyle halledilebilirliğinden bahisle, beyanname verme süresinin uzatılması gerekmektedir. Yapılacak düzeltmeyle Vergi ödeme gününe kadar beyanname ve belgelerin temininin sağlanmasıyla hem cezalı duruma düşen esnafın cezalı durumdan çıkarılmasını, hem de vergi kaybının önlenmesi adına önemli bir konudur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
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