MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya uzun yıllar Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğini belirten Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya’da hayata geçirilen birçok projede imzası bulunan, Malatyalıların kalbinde, gönlünde taht kurmuş arkadaşımız, dostumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ı ziyaret etmenin mutluluğu içerisindeyiz.Cumhur İttifakının adayı olarak seçimlere giren ve aldığı rekor oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan bizleri mutlu etmiştir. Başkanımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonrada desteğimiz tam olacak ve her zaman yanında olacağız. 15 yılı aşkın süredir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve yaptığı hizmetlerle siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin beğenisini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçmişte yaptığı hizmetleri 13 ilçemizin tamamında yapacağına inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile yıllara dayalı bir arkadaşlık ve dostluk hukukunun bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Cumhur İttifakının adayı olarak seçimlere girdik ve MHP Milletvekili ve teşkilatının sahada büyük çaba ve gayretlerini gördük. Türkiye’de rekor bir oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildik. Bunun sorumluluğu içerisinde, insanlık medeniyetinin doğduğu, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz.Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir yapılanma süreci içerisindeyiz. Bu yapılaşma ile birlikte Belediye birimlerini hizmet üreten, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.