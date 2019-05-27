0553 313 94 23

MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08
MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya uzun yıllar Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğini belirten Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya’da hayata geçirilen birçok projede imzası bulunan, Malatyalıların kalbinde, gönlünde taht kurmuş arkadaşımız, dostumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ı ziyaret etmenin mutluluğu içerisindeyiz.Cumhur İttifakının adayı olarak seçimlere giren ve aldığı rekor oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan bizleri mutlu etmiştir. Başkanımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonrada desteğimiz tam olacak ve her zaman yanında olacağız. 15 yılı aşkın süredir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve yaptığı hizmetlerle siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin beğenisini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçmişte yaptığı hizmetleri 13 ilçemizin tamamında yapacağına inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile yıllara dayalı bir arkadaşlık ve dostluk hukukunun bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Cumhur İttifakının adayı olarak seçimlere girdik ve MHP Milletvekili ve teşkilatının sahada büyük çaba ve gayretlerini gördük. Türkiye’de rekor bir oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildik. Bunun sorumluluğu içerisinde, insanlık medeniyetinin doğduğu, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz.Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir yapılanma süreci içerisindeyiz. Bu yapılaşma ile birlikte Belediye birimlerini hizmet üreten, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada uyuşturucu özendirmeye gözaltı
    1. Sosyal medyada uyuşturucu özendirmeye..
    2. Hatayspor'da play-off finali heyecanı
    3. KMÜ’de Geleneksel Türk Sporları..
    4. KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya:
    5. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa..
    6. ATGB, MİSİAD’ın iftar programına..
    7. Bağcılarlı atletler İsviçre’de 3..
    8. Türkiye birincisi öğrenciye validen..
    9. Abdülmetin Balkanlıoğlu, Esenler’de..
    10. CHP Adayı'nın izin vermediği kitap..
    11. Otomobil, temizlik yapan kamyona..
    12. Altının kilogramı 250 bin 500 liraya..
    13. Bacağı kesilmekten kurtarıldı
    14. Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame..
    15. MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Başkan..
    16. Döviz kurları
    17. Bilal Erdoğan ok atarken söylediği..
    18. Kağıthane’de polis memuru,..
    19. Rizeli balıkçılar o balığı ilk kez..
    20. Mezuniyet partilerine dikkat
    21. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    22. Kontrolden çıkan otomobil polis..
    23. Slaven Bilic, TFF’nin Pro Lisans..
    24. Gelendost’ta ilk ve ortaokullulardan..
    25. Yunanistan'a kaçmak isteyen düzensiz..
    26. KKTC’de ilk defa yapılan kalp nakli..
    27. Başkan Sarıkurt mezarlıkları inceledi
    28. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    29. Kontrolden çıkıp dereye uçtu
    30. Bursa’da 6 yaşındaki çocuğu yangından..
    Mansur Yavaş Ankara'nın suyunu kuruttu
    Mansur Yavaş Ankara'nın suyunu kuruttu
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'