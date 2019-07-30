MHP Milletvekili Cemal Enginyurt: Fındık üreticisi memnun ama CHP’liler memnun değil

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü yaptığı açıklamayla fındığın taban fiyatı 17 lira olarak belirlenmişti. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, üreticilerin açıklanan fiyattan çok memnun olduklarını bildirdi.

“Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyordu”

Karadeniz’in en önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın taban fiyatını 17 lira olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlerin ve üreticilerimizin sesini duymuştur. Hasat başlamadan önce üreticilerimiz büyük bir heyecanla taban fiyatının açıklanmasını bekliyordu.” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanı sesimizi duydu”

Fındık üreticilerinin sorunlarını her platformda dile getirdiğini belirtenCemal Enginyurt, şöyle konuştu:

“Geçen sene geç açıklanan fındık fiyatları özellikle gurbetten gelen fındık üreticileri için beklentileri karşılamamıştı. Erkenden fındıklarını satıp gittikleri için yüksek fiyat onların işine yaramamıştı. Fındıkla ilgili fikirlerimizi sürekli kamuoyunun gündeminde tutmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sene Temmuz ayı çıkmadan fiyatların açıklanmasının üretici için çok iyi olacağını ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanı sesimizi duydu. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizlere ve fındık üreticisine sahip çıkan Sayın Devlet Bahçeli’ye de teşekkür ediyorum.”

“Fındık bizim milli bir ürünümüzdür”

Dünyadaki fındık üretim ve ticaretinin büyük bölümünü Türkiye’nin elinde bulundurduğunu hatırlatan Cemal Enginyurt, “Türkiye, 2018 yılında 279 bin 250 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 635 milyon dolar gelir elde etti. Fındık bizim milli bir ürünümüzdür. Fındık Türkiye’nin en önemli ihracat rakamlarından birini teşkil eden tarım ürünüdür. Fındık devletimize zarar vermeyen bir üründür.” dedi.

“AK Parti ve MHP ne yaparsa yapsın CHP ve türevleri memnun olmuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarından üreticilerin son derece memnun olduğuna dikkat çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz memnunuz, üreticiler memnun fakat AK Parti ve MHP ne kadar doğru yaparsa yapsın memnun olmayan bir CHP ve onun türevleri var karşımızda. Şizofren kişilikli bazı tipler çıkıp 17 liradan memnun olmadıklarını söylüyorlar. Fındığın ne olduğunu bilmeyen, bir gram fındıktan haberdar olmayanlar bu fiyat üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Onları Allah’a ve Ordululara havale ediyorum. Devletimizin sunduğu imkanlarla bu sene üreticimizin, esnafımızın ve dolayısıyla Karadeniz’in yüzü gülecek.”