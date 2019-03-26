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MHP meşaleleri yaktı

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan, eşi Gülten Ayan ve MHP teşkilatı davetli olarak gittikleri Yeşil Mahalle ev ziyareti yine miting havasında geçti.

26 Mart 2019 Salı 11:07
MHP meşaleleri yaktı

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan, eşi Gülten Ayan ve MHP teşkilatı davetli olarak gittikleri Yeşil Mahalle ev ziyareti yine miting havasında geçti. Ayan’ı gelişini meşalelerle karşılayan halkın ilgisi ve katılımı gözlerden kaçmadı.


Yeşil Mahalle’de gerçekleşen ev toplantısında keyifler yerindeydi. Karşılıklı sohbetlerin yapıldığı toplantıda Ayan’ın cümlelerinin arasında, ‘’Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bugün Birlik mahallesindeydim. Birlik Mahallesine, bakarak burası daha iyi. Asma, Dilaver, Birlik, Çaydamar mahalleleri batık, bitik. Yaptığım her şey Zonguldak merkezli, Zonguldak odaklı. O yüzden altı gün gibi bir zaman kaldı. Kendi kaderimizi kendimiz oyluyoruz. Zonguldak’ın kaybetmesini istemiyorum. Bir beş yıl daha katlanmak istemiyorum. Bu işe artık böyle bakın. Adaya bakın, bu adam bunu yapar mı yapar, projelerine bakın düzgün mü düzgün. Zonguldak’ta siyaset yok, aday yarışı var. İmağzı, Çaydamar ve Asma’dan eşzamanlı olarak asfalt çalışması başlayacak Bu iş altı ayda bitecek. Kongre, fuar alanı projesi Yeşil Mahallede yapılacak. Zonguldak ilklerin kenti diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine bu kadar ekonomik güç sağlamış Zonguldak. Ankara ve İstanbul’dan sonra ilk Büyükelçilik burada yapılmış, ilk tenis kordu burada yapılmış, İlk Özel Okul burada yapılmış. Vatandaş Asma girişinde tabelaya yazmış, ‘Türkiye’nin En Büyük Köyüne Hoş Geldiniz’ İsyanım buna. Neyi hakkettik biz; şehitse beş bin maden şehidi vermişiz, askerse asker şehidi de vermişiz, paraysa parayı da vermişiz. Türkiye’de en fazla astım ve KOAH hastası bizim içimizde. Geldiğimiz nokta burası. Yönetim zafiyeti var. Yönetim boşluğu var. Şu anda Zonguldak’ın TTK’sı dışında hiçbir şeyi yok. Ben desteklerinizle, hep beraber Zonguldak’ı yönetmeye talibim. Allah’ın izniyle 1 Nisan’da Başkanım” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:07
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