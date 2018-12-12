0553 313 94 23

MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 Mersin MHP adayları

MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Mersin belediye başkan adayını açıkladı. MHP Akdeniz belediye başkan adayı, MHP Anamur belediye başkan adayı, MHP Erdemli belediye başkan adayı, Tarsus MHP belediye başkan adayı, MHP Silifke belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Mersin ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:40
MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 Mersin MHP adayları

MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Mersin belediye başkan adayını açıkladı. MHP Akdeniz belediye başkan adayı, MHP Anamur belediye başkan adayı, MHP Erdemli belediye başkan adayı, Tarsus MHP belediye başkan adayı, MHP Silifke belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Mersin ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 80 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP’nin Mersin ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamadı.

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

CHP % 29

AK Parti % 24

MHP % 13

Anamur belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 30

CHP % 29

Erdemli belediye seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 5

Silifke belediye seçim sonuçları

CHP % 34

MHP % 31

AK Parti % 31

Tarsus belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

CHP % 31

AK Parti % 20

BDP % 10

Toroslar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 26

BDP % 18

CHP % 16

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:40
  1. Kütahya
  2. Giresun
  3. Erzincan
  4. Çankırı
  5. Aydın
  6. Adana
  7. MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 Mersin MHP adayları
  8. MHP Mersin belediye başkan adayları 2019
  9. . MHP Akdeniz belediye başkan adayı
  10. MHP Anamur belediye başkan adayı
  11. MHP Erdemli belediye başkan adayı
  12. Tarsus MHP belediye başkan adayı
  13. MHP Silifke belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece doğal..
    4. Altın fiyatları
    5. Şarkıcı değil, dolandırıcı!
    6. İsrail askerleri 6 Filistinliyi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma..
    8. Microsoft Eğitim Teknolojileri Zirvesi
    9. Securitas IK uygulamalarıyla fark..
    10. DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı
    11. Cinayet sonrası 15 ton su kullanılmış
    12. Savunma Sanayii Başkanı'ndanATAK..
    13. Festus Okey'in gözaltında ölümü davası
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    15. Savunma Sanayii Başkanı Demir:..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti ile..
    17. Eren Derdiyok'un performansı tepki..
    18. 7 muvazzaf asker hakkında yakalama..
    19. Milletin parasıyla Pensilvanya ziyareti!
    20. Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?