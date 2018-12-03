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MHP, Meclis'e "3 Kanun Teklifi" sundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, engellilerin yaşadığı bazı önemli sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla TBMM'ye "3 Kanun Teklifi” verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:59
MHP, Meclis'e "3 Kanun Teklifi" sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle TBMM Başkanlığına “3 Kanun Teklifi” verdi. Teklife ilişkin yapılan açıklamada, Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına bizatihi yön veren bir konuma taşımak gerektiği vurgulandı.

"Yaşam kaliteleri yükseltilmelidir"

Kalaycı, engellilerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri hedeflendiği belirterek, "Eğitimlerine ve sosyal yaşantılarına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılması başlıca beklentimizdir. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller kaldırılmalı, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Bu itibarla engelli bireylerin öncelikle işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir" ifadelerinde bulundu.

10 bin engelli atamasının yapılması önerildi

Bu kapsamda, engellilerin yaşadığı bazı önemli sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla hazırlanan 3 Kanun Tekliflerinde, "Engelli vatandaşlara bağlanan aylıklarda muhtaçlık durumunun, aile geliri yerine kendi gelirlerine göre belirlenmesi, başkasının yardımına muhtaç engelli aylığının ayda 985 liraya üç ayda 2 bin 954 liraya, engelli ve engelli yakını aylığının ayda 656 liraya üç ayda 1969 liraya yükseltilmesi, doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olup, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenlerin de malul sayılması, kamuda engelli kotalarının yüzde 5’e çıkartılması ve 2019 yılında en az 10 bin engelli atamasının yapılması" önerildi.

Kalaycı tekliflerin bir an önce yasalaşmasını temenni etti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:59
  1. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
  2. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  3. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  4. TBMM Başkanlığı
  5. 3 Kanun Teklifi

YORUM YAZ

  • Ahmet ŞahbazAhmet Şahbaz19 dk önce
    çok geç kalan ve mhp tarafından verilen bir söz olduğunu biliyorum çok iyi olacak o kadar gereksiz yere mağdur vardır ki günah dır yazık dır evdeki kriter kesinlikle kaldırılmalıdır. daha öncede aradım mhp teşkilatlarını inşallah düzelir.
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