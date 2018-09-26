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MHP yerel seçimler belediye başkan aday listesi Mart 2019 

Türkiye erkene alınmazsa Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakını yapmış sandıktan da zaferle çıkmıştı. 24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakının devam etmesi için iki parti görüşmelere başladı. AK Parti-MHP ittifakı yapılacak mı merak konusu olurken, diğer yandan MHP Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile Ankara Etimesgut belediye başkan adayını açıkladı. İşte MHP'nin 2019 yerel seçimlere girecek Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Etimesgut belediye başkan adayı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
MHP yerel seçimler belediye başkan aday listesi Mart 2019 

Türkiye erkene alınmazsa Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı'nı yapmış sandıktan da zaferle çıkmıştı. 24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için iki parti görüşmelere başladı. AK Parti-MHP ittifakı yapılacak mı merak konusu olurken, diğer yandan MHP Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile Ankara Etimesgut belediye başkan adayını açıkladı. İşte MHP'nin 2019 yerel seçimlere girecek Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Etimesgut belediye başkan adayı.

MHP ADAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.  Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMİT TUNA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirtmişti.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ENVER DEMİREL

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali töreninde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan Adaylarının yeniden Enver Demirel olacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Adana
  4. MHP Mart 2019 yerel seçimleri belediye başkan aday listesi

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