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MHP Manisa Teşkilatı'nda toplu istifa

MHP’de toplum istifa depremi yaşandı. Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Avdan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Sabır Tuna, 6 belediye meclis üyesi ile belde teşkilatı ve kadın kollarından toplam 34 kişi istifa etti.

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
MHP Manisa Teşkilatı'nda toplu istifa

Avdan Belediye Başkanı Sabır Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Kurultayı’nda partinin ‘tek başına iktidar’ hedefiyle yürümeye başladığını, ancak geçen zaman içerisinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye Genel Merkez üyeleri tarafından bu hedeften sapıldığının söylendiğini bildirdi. Tuna ayrıca, TBMM çalışmalarında daha önce gösterilen ‘yapıcı muhalefet’ anlayışından uzaklaşıldığını, hatta Meclis içi ve dışında ‘çatışmacı’ bir siyaset izlendiğini de ifade etti. 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda milletten yana tavır alınmadığını öne süren Tuna şunları söyledi: “Bu gerekçelerle, bir süredir MHP Avdan üyeleriyle görüşmeler yaptık ve MHP Genel Merkez yöneticileriyle artık fikirlerimizin uyuşmadığı kanaatine vararak partiden toplu olarak istifa etmeye karar verdik. İstifa dilekçelerini MHP Soma İlçe Başkanlığı’na sunduk. Son bir yıldaki gibi, tavan-taban ilişkisi hiç bu kadar zarar görmedi. Milletin sempatisi hiç bu kadar azalmadı.” Başkan Sabır Tuna’nın yanısıra, istifa eden belediye meclis üyeleri şunlar: Mustafa Kara, İsmail Karaatlı, Zühtü Taş, Halil Tilki, İdris Dalca, Ali Gündoğdu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:38
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