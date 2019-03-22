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MHP Malatya milletvekili ve MYK üyelerinden Diyarbakır çıkarması

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Cemal Fendoğlu ve MHP MYK üyeleri Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi’nde şehitlik köşesini ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 19:06
MHP Malatya milletvekili ve MYK üyelerinden Diyarbakır çıkarması

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Cemal Fendoğlu ve MHP MYK üyeleri Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi’nde şehitlik köşesini ziyaret etti.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Cemal Fendoğlu, MHP MYK üyeleri Yusuf Nabi Bayındır, Selim Çakır ve Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile birlikte Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi’nde şehitlik köşesini ziyaret edip şehitler için dua etti. Daha sonra MHP Yenişehir ilçe binasında basın açıklaması yapan Fendoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Malatya milletvekili olarak, MYK üyesi Yusuf Nabi Bayındır ve Selim Çakır ile Diyarbakır için görevlendirildiklerini söyledi. Bu görevi alırken gerçek anlamda içlerinde kıpır kıpır eden duygular olduğunu belirten Fendoğlu, “Diyarbakır bizim bildiğimiz evliyalar, enbiyalar, sahabeler şehri, Türkmenlerin başkenti, Türkçülük tarihini yazmış Ziya Gökalp’ın şehridir. Türkiye Cumhuriyeti devleti misakı milli sınırları içerisinde yaşayan herkes Türk devletinin vatandaşıdır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine aidiyet duygusuyla bağlıdır ki Diyarbakır’da buna dahil" dedi.


Gazetecilerin gündemde olan af, EYT ve beka sorunlarına yanıt veren Fendoğlu, bunun kendi gündemlerinden hiç düşmediğini söyledi. Fendoğlu, "Bizim gündemimizde hiç düşmedi zaten. Yasa tasarımızın genel başkanımızın, genel başkan yardımcımızın söylediği, hazırladığı tasarı bekliyor. Yeri ve kararı geldiği zaman bizim 49 tane el kaldıran sayımız var. Şartlar olgunlaştığı taktirde ki, şuan seçimden önce bekleyen arkadaşlarımız beklemesinler çünkü meclis tatil, 9 Nisanda açılacak ve 9 Nisandan sonraki gündemde belirlenir. 3600 ve EYT ile ilgili aynı şekilde o da hiç gündemden kalkmış değil, dolayısıyla hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Milliyetçi Hareket Partisinin desteklediği bir yasadır. Yasa tasarısını hazırlayanda Milliyetçi Hareket Partisinin ta kendisidir. Bizim hazırlamış olduğumuz yasa tasarısı mecliste bekliyor, meclis açıldıktan sonra gerekli kaynaklar bulunduğu zaman yine gündeme gelecektir. Beka sorunuyla ilgili iki gün önce genel başkanımız çok güzel tarif etti bekayı. Tabi bunu itibarsızlaştırmaya veya değersizleştirmeye, patlıcana, soğana indirgemeye çalışan muhalefet var. Çok yanlış düşünüyorlar, düşündükleri gibi değil. Ülkenin genel anlamda bütünlüğünü görürseniz beka sorununu görürsünüz. Yerelde bir ilçeye, bir beldeye bağlarsanız tabi ki Maden’in beka sorunu olabilir mi veya bir Ergani’nin, Çermik’in. Beka demek ülkenin genel anlamdaki politikalarından kaynaklanan sorunudur. Bu sorunda 15 Temmuz’da patlak vermiştir. 15 Temmuz ve sonrasında gelişen olaylarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oluşmuştur. Bu hükümet sisteminin devamı kurum ve kurallarıyla devamı için 31 Mart’ta mutlak ve mutlak bizim zafer ile çıkmamız gerekiyor. Yüzde 52 almış olduğumuz oyun altına veya 50’nin altına düştüğümüz taktirde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin meşrutiyetini kaybedeceğini söyleyerek ortaya düşerler. Bu hem ülkemiz, hem milletimiz hem de içinde yaşayan biz vatandaşlar için iyi bir şey değil. İlla bir soğan, patates ile algı yapmaya çalışıyorlarsa 31 Mart’tan sonraki fiyatlarda baksınlar. Yine geçen sene 24 Ağustosta gece saat 01.00’da dövizi bir dakikada 8 bin, 9 bin dolara çıkaranlar o da bir ekonomi darbesiydi, Allah’a çok şükür defedildi” diye konuştu.


Program daha sonra ilçe başkanlarıyla toplantıyla ve ziyaretler ile devam etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:06
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