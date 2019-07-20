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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediyesini 22 günde hazırladılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkanlıktaki 22. yılı anısına, Karaman’da 22 günlük özel bir çalışmayla hediye hazırlandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediyesini 22 günde hazırladılar

MHP Sarıveliler İlçe Başkanı Kasım Tunç, MHP Genel Merkezinden aldıkları Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Karaman’a tebrik ziyareti yapacağı bilgisi üzerine özel bir hediye hazırladıklarını söyledi. Tunç, "Türk dünyasının bilge lideri genel başkanımız Devlet Bahçeli beyin, genel başkanlık makamındaki 22. yılına özel olarak 22 gün önce hazırladığımız karakovan ballarımızı genel başkanımıza takdim etmek üzere hasat yapıyoruz’’ dedi.

MHP Sarıveliler İlçe Başkanı olmasının yanı sıra bal üreticiliği de yapan Kasım Tunç, hediyeyi Bahçeli’nin yapacağı ziyarette takdim edeceğini söyledi. Kendisine ait kovanların bir bölümünü Sarıveliler ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar yaylasına getirdiğini anlatan Tunç, "Sarıveliler ilçemiz kaliteli bal üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği bir ilçedir. Tamamen organik olarak üretilen ballarımız karakovan ve fenni kovan çeşitleriyle ülkemizin birçok yerinden rağbet görüyor. Kovanlarımızdan beklediğimiz bal rekoltesini yakalamak amacıyla kovanları ilçenin farklı bölgelerine yerleştiriyoruz. Diğer bütün kovanlarımız her yıl yerleştirdiğimiz farklı bir bölgede bulunurken, özel hediyemiz için belirli sayıda kovanımızı 2 bin 400 rakımlı Karapınar yaylamıza getirdik. Burada birçoğu endemik olmak üzere 2 bin civarında çiçek çeşitliliği bulunuyor. Çıtalarını yerleştirerek yaylaya bıraktığımız arılarımız 22 gün boyunca şifa kaynağı balımızı oluşturmak üzere çiçek özlerini kovana çektiler. Özel olarak hazırladığımız bu balı genel başkanımızın 21 Temmuz Pazar günü Karaman’a yapacağı ziyarette bizzat elden takdim edeceğim’’ diye konuştu.

 

Hediye olarak hazırlanan peteklerden birisinde kalp, diğerinde ise üç hilal ile 22. yıl yazması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06
  1. Karaman
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