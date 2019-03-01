MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diril
IHAAW172247-SIY/01-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir.01 Mart 2019 Cuma 17:37
IHAAW172247-SIY/01-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir" dedi.01.03.2019 17:22:47TSINNNN
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