MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi’nde yeşeren mand MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi’nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP’de aynısıyla yaşıyor."

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