MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yö MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.

MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur."

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