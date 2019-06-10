MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yö
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.10 Haziran 2019 Pazartesi 17:52
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur."
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