MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki, ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler IHAAW123726-SIY/15-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir.

IHAAW123726-SIY/15-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki, ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır."15.03.2019 12:37:26TSINNNN

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