MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki, ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler
IHAAW123726-SIY/15-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir.15 Mart 2019 Cuma 13:03
IHAAW123726-SIY/15-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki, ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır."15.03.2019 12:37:26TSINNNN
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