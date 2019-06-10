MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etm

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir. Başarı bir son değil, bir süreçtir."