MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etm
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır.10 Haziran 2019 Pazartesi 17:46
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir. Başarı bir son değil, bir süreçtir."
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