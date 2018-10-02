0553 313 94 23

MHP lideri Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı? Devlet Bahçeli'nin yanağındaki yara neden oldu?

Salı günleri Meclis’te grubu bulunan partilerin grup toplantısı yapılmakta. MHP’nin haftalık grup toplantısını yapmak için mikrofon karşısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanağındaki yara izi dikkatlerden kaçmadı. Peki MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yüzündeki kızarıklığın sebebi ne? Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı? MHP liderinin yüzüne ne oldu?

02 Ekim 2018 Salı 12:31
MHP lideri Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı? Devlet Bahçeli'nin yanağındaki yara neden oldu?

Salı günleri Meclis’te grubu bulunan partilerin grup toplantısı yapılmakta. MHP’nin haftalık grup toplantısını yapmak için mikrofon karşısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanağındaki yara izi dikkatlerden kaçmadı. Peki MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yüzündeki kızarıklığın sebebi ne? Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı? MHP liderinin yüzüne ne oldu?

1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclis açısından anlamlı günlerin başında geliyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başladı. 24 Haziran seçimlerinden milletin oyunu alarak Meclis’e giren parlamentodaki vekiller yeni yasama yılına merhaba dedi. Yeni yasama yılında milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor. Yasama yılının açılısı sonrası Meclis Başkanı Binali Yıldırım liderleri makamında çay içmeye davet etmişti. Yıldırım’ın davetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili  Ahad Andican katıldı. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısını MHP yaptı. Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin kürsüye çıktığında sol yanağındaki yara dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli’nin yüzündeki yara ile ilgili partiden herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:31
  1. MHP lideri Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı?
  2. bahçelinin yüzüne ne oldu?
  3. devlet bahçelinin yüzünde ne çıktı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı
    1. Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı
    2. CHP’de Kocaoğlu depremi
    3. Erdoğan liderleri ziyaret edince.....
    4. İslamî tebliğe yargı zulmü
    5. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'yi..
    6. Schalke 04 – Galatasaray maçı saat..
    7. Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Lig maç..
    8. Devlet ve halk greve gitti: Filistin..
    9. Otobüs şoföründen genç kıza taciz!
    10. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    11. Kendi ifadesini yalanlayan yüzsüz..
    12. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    13. ABD, Arap aşiretleri ikna için S...
    14. MHP lideri Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı?
    15. Başörtüsü tarz değil farzdır
    16. ABD'li casus Brunson'ın avukatı..
    17. ÖSYM 2018-YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?
    18. "15 Temmuz darbecileri TSK mensubu..
    19. Russell Crowe: İki ülke birleşsin,..
    20. ABD uçağında ırkçı yolcu rezaleti!..
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık