MHP lideri Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı? Devlet Bahçeli'nin yanağındaki yara neden oldu?

Salı günleri Meclis’te grubu bulunan partilerin grup toplantısı yapılmakta. MHP’nin haftalık grup toplantısını yapmak için mikrofon karşısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanağındaki yara izi dikkatlerden kaçmadı. Peki MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yüzündeki kızarıklığın sebebi ne? Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı? MHP liderinin yüzüne ne oldu?

1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclis açısından anlamlı günlerin başında geliyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başladı. 24 Haziran seçimlerinden milletin oyunu alarak Meclis’e giren parlamentodaki vekiller yeni yasama yılına merhaba dedi. Yeni yasama yılında milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor. Yasama yılının açılısı sonrası Meclis Başkanı Binali Yıldırım liderleri makamında çay içmeye davet etmişti. Yıldırım’ın davetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Ahad Andican katıldı. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısını MHP yaptı. Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin kürsüye çıktığında sol yanağındaki yara dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli’nin yüzündeki yara ile ilgili partiden herhangi bir açıklama da yapılmadı.