0553 313 94 23

MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22 günde hazırladılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkanlıktaki 22.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:27
MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22 günde hazırladılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkanlıktaki 22. yılı anısına, Karaman’da 22 günlük özel bir çalışmayla hediye hazırlandı.


MHP Sarıveliler İlçe Başkanı Kasım Tunç, MHP Genel Merkezinden aldıkları Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Karaman’a tebrik ziyareti yapacağı bilgisi üzerine özel bir hediye hazırladıklarını söyledi. Tunç, "Türk dünyasının bilge lideri genel başkanımız Devlet Bahçeli beyin, genel başkanlık makamındaki 22. yılına özel olarak 22 gün önce hazırladığımız karakovan ballarımızı genel başkanımıza takdim etmek üzere hasat yapıyoruz’’ dedi.


MHP Sarıveliler İlçe Başkanı olmasının yanı sıra bal üreticiliği de yapan Kasım Tunç, hediyeyi Bahçeli’nin yapacağı ziyarette takdim edeceğini söyledi. Kendisine ait kovanların bir bölümünü Sarıveliler ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar yaylasına getirdiğini anlatan Tunç, "Sarıveliler ilçemiz kaliteli bal üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği bir ilçedir. Tamamen organik olarak üretilen ballarımız karakovan ve fenni kovan çeşitleriyle ülkemizin birçok yerinden rağbet görüyor. Kovanlarımızdan beklediğimiz bal rekoltesini yakalamak amacıyla kovanları ilçenin farklı bölgelerine yerleştiriyoruz. Diğer bütün kovanlarımız her yıl yerleştirdiğimiz farklı bir bölgede bulunurken, özel hediyemiz için belirli sayıda kovanımızı 2 bin 400 rakımlı Karapınar yaylamıza getirdik. Burada birçoğu endemik olmak üzere 2 bin civarında çiçek çeşitliliği bulunuyor. Çıtalarını yerleştirerek yaylaya bıraktığımız arılarımız 22 gün boyunca şifa kaynağı balımızı oluşturmak üzere çiçek özlerini kovana çektiler. Özel olarak hazırladığımız bu balı genel başkanımızın 21 Temmuz Pazar günü Karaman’a yapacağı ziyarette bizzat elden takdim edeceğim’’ diye konuştu.


Hediye olarak hazırlanan peteklerden birisinde kalp, diğerinde ise üç hilal ile 22. yıl yazması dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    1. Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    2. Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi
    3. Milletvekili Savaş; “Kıbrıs ile..
    4. Zonguldak’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    5. Develi Kaymakamı Duru Gönüllere..
    6. MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22..
    7. Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi..
    8. ABD kongresinde “kötü ruhları kovma”..
    9. "Süper Lig'de başarılı bir sezon..
    10. Ülke şokta! Büyük patlamada ölü sayısı..
    11. Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık..
    12. Eriyen kar sularının etkisi azalınca..
    13. Kocaeli’de inşaatın 3’üncü katından..
    14. Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle..
    15. Emniyetten Türkiye genelinde taksi..
    16. Vatandaşı darp eden şoföre ceza
    17. Benzinde 20 kuruş indirim
    18. Fındık bahçeleri arasındaki saklı..
    19. Gazeteci Kurtar Çakın’ın objektifinden..
    20. Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı..
    21. Radarların ‘ateşi’ de maliyeti de düştü
    22. Tekirdağ Valisi Yıldırım’dan Vali..
    23. Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1..
    24. Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacaklar
    25. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    26. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı!..
    27. Teknosa’dan Tupturuncu Kampanya
    28. Markette tecavüz girişimi son anda..
    29. Yatırımcı rehberi (9)
    30. Yatırımcı rehberi (10)
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...