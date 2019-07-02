MHP lideriBahçeli;"Hiç bir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" dedi.
MHP lideriBahçeli;"Hiç bir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" dedi.
02 Temmuz 2019 Salı 10:55
MHP lideriBahçeli;"Hiç bir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" dedi.
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