0553 313 94 23

MHP lideri Bahçeli'den tarihi Taşköprü'de hatıra fotoğrafı

Bahçeli, Adana'nın simgesi Taşköprü'de vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

28 Mart 2019 Perşembe 14:10
MHP lideri Bahçeli'den tarihi Taşköprü'de hatıra fotoğrafı

ADANA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın simgelerinden tarihi Taşköprü'de kurmayları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bahçeli, dün İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısının ardından geceyi kentteki bir otelde geçirdikten sonra Adana'nın simgelerinden Taşköprü'yü gezdi.

Bahçeli'ye genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile Cumhur İttifakı adayı mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eşlik etti.

Tarihi köprüde vatandaşlarla tokalaşan Bahçeli, daha sonra Merkez Cami'sini arkasına alarak partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:10
  1. Adana
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Taşköprü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür mesajı
    1. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    2. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    3. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    4. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    5. Erdoğan, CHP'li adayın tepki..
    6. "Bundan sonra teröristler değil dağda..
    7. Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya..
    8. Soylu: Bunu yapmazsam millet beni linç..
    9. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü,..
    11. Çetin Nazik kimdir? | MHP Kars..
    12. Başkan Şahin’den belediye personeline:..
    13. Silivri’deki 2 defineci için "Gömü..
    14. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan..
    15. Bakan Dönmez: ’’Akdeniz’de oldubittiye..
    16. CASE, paletli ekskavatör serisinden..
    17. MHP lideri Bahçeli'den tarihi..
    18. İspanyol Bakan soruyu duyunca..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral..
    20. Nevşehir AK Parti adayı Rasim Arı “..
    21. Tosya’da 55. Kütüphaneler haftası..
    22. Serkan Ercan kimdir kaç yaşında? |..
    23. FETÖ Davası’nda ‘SAY’ kodlu 2 eski..
    24. Rusya’dan ABD’ye yanıt: “Önce ABD’nin..
    25. Her 100 kişiden 3’ü OKB’li
    26. GRAFİKLİ - İran'da sel felaketinin..
    27. Engelli gencin böbreğinden avuç dolusu..
    28. Eczanede çıkan yangın zamanında..
    29. Kan bağışında Türkiye rekoru Manisa’da..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankapark..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak