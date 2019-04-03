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MHP Lideri Bahçeli’den Miraç Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Miraç hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyettir.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:20
MHP Lideri Bahçeli’den Miraç Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Miraç hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyettir. Miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü lazımdır” dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Miraç hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyettir. Miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü lazımdır. Mucize beşerin harcı değildir, ancak Hak Teâlâ’nın eşsiz bir lütfu, emsalsiz bir keremidir. Zamanlar ve mekânlar üstü hallerin kavranması elbette kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez, ahlak ister, itikadi adanmışlık bekler.


Miraç yükseliştir, ama en kutlusudur, en kutsalıdır. Miraç vuslattır, ama en görkemlisi, en güzelidir. Bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem yolculuk Hz.Peygamber’in bizlere mirasıdır.


Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler, ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır.


Miracımızın şehri Kudüs harap ve bitap düşmüştür. Mukadderatımızın mihrabı Türk ve İslam yurtları durgunluk ve sukut içindedir. Mukaddesat düşmanları kibrin, kindarlığın, kifayetsizliğin ve küstahlığın izindedir. Manevi toparlanmanın, maddi doğrulmanın miracına tutunmamız şarttır.


Mehabet yerine mahvın eline düşenler, karanlık senaryolara figüranlık edenler, hıyanet refakatçisi kesilenler, haktan yana poz verip hayasızlığın ileri karakolluğuna özenenler kenara itilmeden, gündemden çekilmeden, siyaseten çürütülmeden Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyecektir.


Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp sadece kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atları’nın iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır.


Temennim milli huzur ve haysiyetin miracına ulaşmaktır. Dileğim zilletle değil hakikatle yürümek, halktan yana duruş göstermektir. Miraç doğruya, doğruluşa, manevi bir doğuşa adım adım vasıl olmaktır. Bunu hak eden gönüllere, Miraç’ın ruhuyla dolup taşan vicdanlara selam olsun.


Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Miraç Kandili’ni yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmeyi, af ve merhametin miracına layık olabilmeyi, Allah’a kulluk görevlerimizi, millete hizmet sevdamızı vicdan imbiğinde damıtarak yerine getirmeyi içtenlikle diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 00:20
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