MHP lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlamıştır. Bu kapsamda yeni hükümet sistemi tam 236 gündür faaldir, hakimdir ve hadimdir. Bu yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamı ise hem beka
IHAAW172525-SIY/01-03-2019- MHP lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlamıştır.01 Mart 2019 Cuma 17:37
IHAAW172525-SIY/01-03-2019- MHP lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlamıştır. Bu kapsamda yeni hükümet sistemi tam 236 gündür faaldir, hakimdir ve hadimdir. Bu yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamı ise hem beka meselesi hem de milli bir gayedir" dedi.01.03.2019 17:25:25TSINNNN
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