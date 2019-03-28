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MHP lideri Bahçeli tarihi Taşköprü'de fotoğraf çektirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın güzide tarihi Taşköprü'de partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:02
MHP lideri Bahçeli tarihi Taşköprü'de fotoğraf çektirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısının ardından geceyi kentteki bir otelde geçirdikten sonra Adana'nın simgelerinden Taşköprü'yü gezdi.

Bahçeli'ye genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile Cumhur İttifakı adayı mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eşlik etti.

Tarihi köprüde vatandaşlarla tokalaşan Bahçeli, daha sonra Merkez Cami'sini arkasına alarak partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:50
  1. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. İstasyon Meydanı
  3. Cumhur İttifakı
  4. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
  5. Taşköprü

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  • ibrahimibrahim1 sa önce
    o ilerleme kaydediyoruz dünü geride bırakarak sorunlarımızın temeline inme adına tıpkı aya atılan ilk adım kadar değerli bir farkındalık örneği hadi hayırlı olsun memleketimize noktalı virgül

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