MHP lideri Bahçeli tarihi Taşköprü'de fotoğraf çektirdi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın güzide tarihi Taşköprü'de partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısının ardından geceyi kentteki bir otelde geçirdikten sonra Adana'nın simgelerinden Taşköprü'yü gezdi. Bahçeli'ye genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile Cumhur İttifakı adayı mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eşlik etti. Tarihi köprüde vatandaşlarla tokalaşan Bahçeli, daha sonra Merkez Cami'sini arkasına alarak partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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