MHP lideri Bahçeli, Söğüt&te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine son noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine değinerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatımıza girmiş, ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye’nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır. Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası kazanılan belediye takdir-tebrik-teşekkür” turuna Bilecik’in Söğüt ilçesinde başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin startını da verdiği Söğüt’te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti Beyi Ertuğrul Gazi’nin türbesinin ziyaret eden, burada Kayı Alp’lerinin nöbet değişimini seyreden Bahçeli, türbede dua etti.

"Takdir-Tebrik-Teşekkür ziyaretimiz kapsamında ilk durak olarak Söğüt’ü belirledik"

Ardından Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in makamında ziyaret eden Bahçeli, daha sonra belediye bahçesinde toplanan kalabalığa seslendi. Ruhunda dev bir çınarı büyüten; Türk tarihine altın harflerle geçen, mukadderatımızın ana damalarından birisi olan Söğüt’te bulunmak muazzam bir bahtiyarlık olduğunu söyleyen Bahçeli, sözlerine söyle devam etti;

"31 Mart Mahalli İdareler Seçim Kampanyamızı ecdat yadigarı bu kutlu topraklardan başlatmıştık. İlk açık hava toplantımızı burada yapmıştık. Sefer bizden zafer Allah’tan demiştik. Gayretin bizden takdirin sizlerden olduğunu ifade etmiştik. Söğüt’ün ehline, hak edene, layık olana emanet edileceğine inanmış, bunu söylemiş, bunu dile getirmiştik. Hamd olsun yanılmadık, mahcup olmadık.Söğüt bizi yalnız bırakmadı, arkamızda koskoca Türk tarihi gibi durdu. 31 Mart mahalli idareler seçim kampanyamıza Söğüt’ten nasıl başlamışsak, bu seçim sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasi sorumluluğuna geçen belediyeleri takdir-tebrik-teşekkür ziyaretimiz kapsamında ilk durak olarak Söğüt’ü belirlemiş bulunuyoruz. Söğüt’ün bereketiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Söğüt’ün tarihi emanetleriyle geleceğe yürüyoruz. Söğüt varsa güç vardır, güven vardır, güvence vardır, kaynak vardır, kudret vardır, istikbal vardır, istiklal vardır. İlhamımızı şerefli tarihimizden alıyoruz. İlkelerimizi yüksek ruh kökümüzden alıyoruz. Cesaretimizi rahmetle yad ettiğimiz muhterem ecdadımızdan alıyoruz. Kırılmayan çizgimizle, kısırlaşmayan sevgimizle, kısılmayan nefesimizle, kısalmayan hedeflerimizle aziz milletimize, değerli Söğütlü kardeşlerimize hizmet etmenin amaç ve arzusunu taşıyoruz."

"Söğüt’e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz"

Bahçeli, Söğütle birlikte daha umutlu olduklarını söyleyerek, "Emanet başımızın üstündedir. Emanete rikkat ve riayet boynumuzun borcudur. Çok çalışacağız, Söğüt’e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Yerimizde saymayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz, bir günümüz diğerine eşit olmayacak. Şunu biliniz ki, Söğüt’ün yüzünü kara çıkarmayacağız. Vaatlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı’nın başarısı için mücadele edeceğiz. Söğüt için gövdemizi taşın altına koyacağız. Ne demişsek yapacağız, neyi söylemişsek başaracağız. Neyin sözünü vermişsek yerine getireceğiz. Türk milleti, 31 Mart seçimlerinde bizlere güvenini göstermiştir. Cumhur İttifakı’na verdiği değeri ispatlamıştır.31 Mart’ta Söğüt kazanmış, huzur kazanmış, Türkiye kazanmıştır. 31 Mart’tan ülkemiz güçlenerek çıkmıştır" dedi.

"31 Martta Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi"

MHP lideri Bahçeli, 31 Martta Türk milletinin dünyaya demokrasi dersi verdiğin söyleyerek, "31 Mart seçimlerinde 1’i büyükşehir, 10’u il, 133’ü ilçe, 89’u belde olmak üzere toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi milletimizin desteğiyle partimize geçmiştir. Kara kampanya mucitleri ters köşeye yatmışlardır. Müfteriler hayal kırıklığına uğramışlardır. Karamsarlık ve kötümserlik aşılayanlar şaşkına dönmüşlerdir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır.2023 hedeflerinin önü açılmıştır.2053 ve 2071 hedefleri teyit edilerek desteklenmiştir. Milli bekamız pekişmiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu perçinlenmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen uygulamada olduğu bir dönemde Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve belediye sayısı itibariyle öne çıkması ülkemiz adına memnuniyet vericidir" dedi.

"Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır"

MHP lideri Bahçeli 15 Temmuz sonrası yeni bir hükümet sistemiyle ilgili doğan zorunlu arayışlar çok değerli ve saygın bir mutabakatla sonuçlandığı söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatımıza girmiş, ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye’nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır.Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir. CHP Genel Başkanı, en güzel başkanlık sistemi Amerika’da var, oturalım konuşalım diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor. Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır. Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır" dedi.

"CHP’nin Amerika hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,CHP’nin Amerika hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi olduğunu söyleyerek, "Çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir.

Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP’nin Türkiye’yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve müktesebatına uygundur, uyumludur. CHP’nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP’li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye’nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurla Cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. Cumhur var, Cumhuriyet yok diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; iradeyle istikrarı buluşturmuş, icraat ile sürati kaynaştırmış, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş, beka ile beraberliği uyarmış, tarihle coğrafyayı uyandırmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye 16 Nisan 2017’da büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirmiştir"

MHP lideri Bahçeli; güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü yürütmenin somutlaştığını anlatarak, "Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır. Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır. Amaç yeni hükümet sisteminin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır. Türkiye 16 Nisan 2017’da büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirmiştir. Bu reformu kirletme ve kötü gösterme niyetleri asla doğru değildir. Milletin evet dediği bir yönetim sistemini karalamak, hatta günahkâr göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin ümididir. Kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur. Tehditler artık işlemeyecektir. Tehlikeler mutlaka bertaraf edilecektir. Bir ve beraber olursak hiçbir karanlık ve kötü emel sahibi şirret emellerine muvaffak olamayacaktır. Yüreklerimiz toplu vurursa, zalimler imanla yükselen surumuzu aşamazlar. El birliği yaparsak, güç birliğiyle hareket edersek Türkiye’nin önünde hiçbir hain duramaz" dedi.

"Cumhur İttifakı bu neslin ta kendisidir"

Bahçeli, Cumhur İttifakının, Ötüken’den Söğüt’e dalga dalga büyüyen muzaffer ahlak olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir. CHP’nin tezviratları boştur, ademe mahkumdur. İplikçilerin ve siyasi bölücülerin çürük tezleri boşunadır, alçalmaya mecburdur. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin 2023 azmine taş koyamayacaklar. Söğüt misyonuyla geleceğinin vizyonunu çizen Türk milletinin yürüyüşünü durduramayacaklar. İnandık, başaracağız. İman ettik, bekamızı koruyacağız. İddialıyız, badireleri ve belaları teker teker alt edeceğiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Türkiye’yiz. Biz Söğüt ocağından buram buram tüten fatih nesli, fetih mirasçılarıyız. Bilinsin ki, Cumhur İttifakı bu neslin ta kendisidir, fetih mirasının da sonuna kadar gözü kara bekçisi olacaktır" dedi.

"Ben değil, biz diyeceğiz"

Bahçeli son olarak MHP’li belediye başkanlarına seslenerek, "Bize göre, belediye demek umuda aralanan kapı, ufuk ötesine açılan kavrayış demektir. Belediye demek, hakka hürmet, halka hizmet, hakikate sadakat demektir. Belediye demek, akıl, ahlak ve adalet üçgeninde kul hakkını gözeten, emanete vefa gösteren, erdemli yönetime gövdesini yerleştiren adanmışlık ve inanmışlık demektir. Belediye yönetimlerini üstlendiğimiz hiçbir vatan köşesinde, kalp kırmayacağız, hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi ne güzel de buyurmuş: ’Kalp kırmak, Allah-ü Teala’yı incitmek demektir.’ Nitekim bu hususta hem titiz, hem de vicdani teyakkuz halinde olacağız. Ben değil, biz diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz. Belediye Başkanlarımız güçlerini koltuklarından değil, kalplerinden, kafalarından ve karakterlerinin asil vasıflarından alacaklar. Makam tutkusuna kapılıp kişilik ve kimlik ölçülerinden kopmayacaklar. Mert olacaklar, namerde eyvallah etmeyecekler. Hukukun çizgisinden, helalin yolundan asla savrulmayacaklar. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacaklar. Çalışmaktan gocunmayacaklar. Üretmekten, üretken belediyeciliğimizi anlatmaktan yorulmayacaklar. İtidalli olacaklar. Önce tedbir, sonra tevekkül diyecekler. Sağduyulu hareket edecekler. Sabır gösterecekler" dedi.

Bahçeli konuşmasının ardından karayolu ile Kütahya’ya geçti.