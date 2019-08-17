MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı”nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmez MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı”nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir.

MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı”nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız."

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