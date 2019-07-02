MHP lideri Bahçeli Kütahya’ya geliyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 13 Temmuz Cumartesi günü Kütahya’yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 13 Temmuz Cumartesi günü Kütahya’yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 13 Temmuz Cumartesi Günü takdir, tebrik ve teşekür ziyareti için şehrimize gelecek.Genel Başkanımız Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret edecektir. Genel Başkanımız ayrıca Kütahya İl teşkilatımızı da ziyaret ederek partililerimizle bir araya gelecek" dedi.

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