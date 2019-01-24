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MHP Lideri Bahçeli konuşuyor - CANLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tantım toplantısında konuşuyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

31 Mart 2019’da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Belalar kol geziyorsa silip atacak direyet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır.

Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doldudur…

İçinde bulunduğumuz zaman kesiti kutlu davamızın 3 önemli gelişmesinin yıl dönümüdür. Bunların ilki 9 Ocak 2019 ülkü ocaklarımızın kuruluşunun 50. yılıdır. Ülkü ocaklarımızın varlığı ile her daim iftihar ettik.

İkinci olarak 26 yıl önce partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul görmüştü.

Bu dava kutludur, bu dava şehitlerin kanı üzerinde yükselmiş bugünlere gelmiştir. Biliniz ki mert kovalar namert düşer. Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mecburdur. Bunlar kaçtıkça biz kovalamaya mecburuz.

MHP için imkansız diye bir şey yoktur. Böyle bir şey kitabımızda yazmaz, yazmayacak ve asla da yazmayacaktır.

İman varsa imkan vardır, irade diriyse istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır.

Türk milletine hizmet yolunda imkansızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz

Üçüncü olarak önümüzdeki 9 şubat günü MHP’nin 50.yılını şölen havasında çok büyük ve görkemli bir törenle kutlayacağız.

Partimizin yaşı 50’dir, siyasetimizin yaşı 71’dir, davamızın yaşı ise Türklüğün yaşı ile yaşıttır ve eşittir.

Diyorum ki nice 50 yıllara nice 500 yıllara doğru bu dava yürüsün dursun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz emin olsun mücadelemizden dönmeyiz.

Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de tarihe şahitlik ediyoruz.

MHP Türkiye’nin önünü açıyor. MHP olarak çıkar gözetmeksizin milli bekamızın haklarını savunmak için herhangi bir pazarlık gütmeden, al ver davasının içinde olmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz.

1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Yeni sistemin mimarlarından biri de MHP’dir. 31 Mart aynı zamanda bir beka meselesidir.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:09
  1. Ankara
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