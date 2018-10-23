MHP Lideri Bahçeli konuşuyor - CANLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmalarında satır başları...

Petrole sahip olmak, servet içinde yüzmek kimseyi daha adil, daha vicdanlı yapmamıştır. Bugün İslam toplumları adalet ve merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesine düşmüştür. Günlerdir Suudi Arabistan kökenli Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir krize dönmüştür. Ortada bir vahşet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Kaşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi neden ABD'de verilmedi, İstanbul'a yönlendirildi.Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir.

Ayrıntılar gelecek...