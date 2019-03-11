Bahçeli: Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart akşamı İstanbul’da bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP’den tepki geldi mi? İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bahçeli bugün Başkent Ankara’da Cumhur İttifakı ortak adayının belirlendiği Etimesgut ilçesinde Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Bahçeli, kısa bir süre kalan yerel seçimlere yönelik, Etimesgut’a talip olduklarını, gece gündüz çalışacaklarını belirterek belediye başkan adayı Enver Demirel’in Etimesgut’a, Mehmet Özhaseki’nin de Ankara’ya çok yakışacağını ifade etti.







Taksim’de ezanı protesto

8 Mart akşamı İstanbul Taksim’de bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP’den tepki geldi mi? İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek" şeklinde konuştu.







"Aynı kazanın içinde kaynayan katran"

"CHP-İP-HDP-PKK-TKP-ÖDP-Pensilvanya’nın aynı fotoğraf karesine, aynı ittifak şemsiyesi altına girdiğini" ifade eden Bahçeli, CHP’nin devletin ve milletin bekasına göz koyan çevrelerle iş birliği yaptığını kaydetti. Bahçeli, "Güçlü Türkiye hedeflerini kabullenemedi, hazmedemedi. Ankara-İstanbul karayolunda adalet aramaya çıktı. Kriz havarileriyle kol kola girip yürüyüşe geçti. Türkiye’nin yükselişini durdurmak için sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Oyalanacak, rehavete kapılıp beka meselesini gözardı edecek ne zamanımız ne de tahammülümüz vardı. Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran 2018 tarihinde sandığı işaret ettik. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Kapalı Cezaevini yol geçen hanı yapıp terörist ziyaretinde bulundu. Terörist Demirtaş’a özgürlük çağrısı yaptı. İP’in adayı da bunlarla aynı dilin sahibi, aynı yolun yolcusuydu. Kandil operasyonuna karşı aynı mevziiye girdiler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına karşı YPG’nin safında yer aldılar. CHP-HDP-İP-SP aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlenip tutundular" diye konuştu.







Büyüme rakamları değerlendirmesi

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına değinen Bahçelu, en kötü senaryoların geride kaldığını gösterdiğini aktardı ve çok zor geçen 2018 yılında yüzde 2,6’lık büyümenin gelecek için ümitli verdiğini söyledi. Bahçeli, "Buna da kulp takarlar. Bunda da rahatsız olurlar. Büyümedeki gelgitlerden memnuniyet duyarlar. Tıpkı Gezi Parkı’nda ağacı bahane ettikleri gibi, şimdi de patatesi, patlıcanı, soğanı, biberi, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Çünkü utanmaları yok, vicdanları yok, ahlakları kalmamış. Çünkü zillete düşmüşler, akıl tutulmasına gömülmüşler. Türkiye küçülürse küçülsün ama bunların yalanları, riyaları, işbirlikçileri yeter ki büyüsün. Türkiye zillete teslim olmayacaktır. Türk milleti zillete haddini 31 Mart’ta bildirecektir. Etimesgut zillete sur çekip geldiği gibi gönderecektir. Bu gerçekler ışığında Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylemek Türk ve Türkiye düşmanlarının ağzıdır" mesajını verdi.