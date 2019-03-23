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MHP Lideri Bahçeli Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP ortaklığında düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'nde halka sesleniyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:39
MHP Lideri Bahçeli Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP ortaklığında düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'nde halka sesleniyor. 

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak Başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime her vatandaşıma şükranlarımı sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bozkırın ortasından yükselen, bağrından Cumhuriyeti çıkaran, Ankara, Türkiye’nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin irfan ve itibar kaynağıdır. Ankara milli birliğimizin eşiği, milli bekamızın stratejik eşiğidir. Seğmenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz, Türk milletiyiz, biz Cumhur İttifakıyız.

Ankara’nın özlemleri vardır. Ankara’nın gelecek hayalleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart yeni sisteme geçişten sonraki ilk seçimdir. 31 Mart seçimleri, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden 281 gün sonra, aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra, yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz, yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara’nın tarihsel ve egemenlik haklarının hem teyidini hem de tescilini yapacağız.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:39
  1. Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi
  2. Devlet Bahçeli

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