MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın ’Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin IHAAW200945-GEN/13-02-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir.

IHAAW200945-GEN/13-02-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın ’Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir."13.02.2019 20:09:45TSINNNN

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