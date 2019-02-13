MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın ’Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin
IHAAW200945-GEN/13-02-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir.13 Şubat 2019 Çarşamba 20:19
IHAAW200945-GEN/13-02-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın ’Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir."13.02.2019 20:09:45TSINNNN
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