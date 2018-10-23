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MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz, ittifak arayışımız kalmamıştır!

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

23 Ekim 2018 Salı 10:51
MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz, ittifak arayışımız kalmamıştır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 

İşte Bahçeli'nin konuşmalarında satır başları...

Hem imandan bahsedip hem de şöhret batağına saplanmak gafilliktir.

Yeraltı zengin, yerin üstü haraptır. Kaynaklar bir avuç insanın denetimi altındadır. Petrole sahip olmak, servet içinde yüzmek kimseyi daha adil, daha vicdanlı yapmamıştır. İktidar kavgaları İslam dünyasını uçurumun kenarına sürüklemiştir.

Cemal Kaşıkçı 3 haftadır dünya gündemine oturdu. Uluslararası krize dönüştü. Ortada bir vahşet vardır. Kaşıkçı alenan ve adice katledilmiştir. Tüm oklar veliaht prensi işaret ediyor.

KAşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi neden Washington'dan verilmedi, İstanbul'a yönlendirildi?

Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir.

Af teklifi tartışması

Hiçbir ilişki ağının içinde olmadık, olmaya da asla niyetimiz olmadı.

TBMM'ye sunduğumuz teklif bir af değildir, şartlı indirimdir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Milletimize neyi söylemişsek onu yerine getirmenin peşindeyiz. Vazgeçmek yok, gri dönüş yok. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güvniyoruz.

Konuşmayalım mı? Düşünmeyelim mi? Bizim cezaevlerini boşaltmak için teklif yaptığımızı dile getirenler ne dediğimizi anlamıyor.

2016'da doğru olan 2018'de niye yanlış oluyor?

Teklifimizi sulandırmak haksızlıktır, günahtır. Kanun teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek tarifi olmayan bir insafsızlıktır.

Pişmanlık göstermişlerse görmeyelim mi? İstisnalar hariç cezaevindekiler insan değil mi?

Hakikatten ve haysiyetten asla ödün vermeyiz.

İster kabul ederler ister reddederler. Ancak MHP teklif metninden asla taviz vermeyecektir.

MHP olarak artık kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır.

Parti olarak 2019 yerel seçimleri için artık bir ittifak arayışımız, beklentimiz kalmamıştır. Kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz.

 

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:51
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

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