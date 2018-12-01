MHP Kütahya belediye başkan adayları kim oldu? Kütahya yerel seçim MHP adayları

MHP son dakika 50 il ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 seçimleri için MHP'nin Kütühya belediye başkan adayları kim oldu? MHP Kütahya belediye başkan adayları 2019. MHP Domaniç belediye başkan adayı kim? MHP Dumlupınar ilçe belediye başkan adayı, MHP Kütahya Pazarlar belediye başkan adayı kim? İşte MHP Kütahya belediye başkan adayları listesi...

Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN