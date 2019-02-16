MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı projelerini tanıttı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırşehir Belediye Başkan adayı proje tanıtım toplantısını MHP Genel Başkan Başdanışmanı / Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay’ın katılımıyla yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırşehir Belediye Başkan adayı proje tanıtım toplantısını MHP Genel Başkan Başdanışmanı / Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay’ın katılımıyla yaptı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan proje tanıtım toplantısına; Meclis Yürütme Kurul Üyesi Nevzat Aydoğan, Aksaray MHP MilletvekiliRamazan Kaşlı, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda MHP Kırşehir Belediyesi Adayı Onur Köksal, salona çağrıldı. 2 Hafta önce de MHP aday tanıtımı için Kırşehir’e geldiğini ifade eden MHP Genel Başkan Başdanışmanı / Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Kırşehir’in adaylarını Belediye Başkanı olarak Ankara’ya göndereceğini ve Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’ye ilçeleri ile gideceklerini söyledi.

Taşlıçay’ın konuşmasının ardından MHP’li aday Onur Köksal, projelerini partililerine anlattı.

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