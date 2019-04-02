0553 313 94 23

MHP Kars'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik:- "31 Mart gecesinden beri uyumayan teşkilatımız, toplamda 324 usülsüzlük tespit etmiş ve bu durumların her biri için ayrı ayrı somut delillerle beyanlarımızı ve itirazlarımızı içeren dilekçe hazırlamıştır"- "Yaptığımız tespitte partimize ait oylar HDP hanesine yazılmasıdır. Sadece bize ait oylar değil diğer siyasi partilerin oylarının da bazıları bu yöntemiyle HDP'ye yazılmıştır. En kötü tespitlerimiz ise oy sayım cetvelinden, sandık sonuç tutanağına geçirilirken kaydırmalar yapılarak oylarımızla oynanmıştır"

02 Nisan 2019 Salı 14:29
MHP Kars'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

KARS (AA) - Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için partililerle Kars Adliyesi'ne gelen Nazik, itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Nazik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde sandıklarda oy kullanma ve sayım aşamasında seçmenlerine baskı yapıldığını iddia etti.

Seçimlere itiraz ettiklerini belirten Nazik, "Seçim günü boyunca yaptığımız itirazlar sandık kurullarında baskı, korku ve tehdit sebebiyle kabul edilmemiştir. Bu durumlar tarafımızca tutulan 167 tutanakla tespit edilmiştir ve seçimler sırasında, oy sayım aşamasında ilçe seçim kurullarına ibraz edilmiştir." dedi.

Nazik, yaptıkları çalışmalar neticesinde seçim sırasında bazı oyunlar oynandığını ve bunları tespit ettiklerini öne sürerek, "Çoğu yerde Milliyetçi Hareket Partisi lehine kullanılmış olan geçerli oylar haksız şekilde baskılarla geçersiz sayılmıştır. Tutanaklar detaylı incelendiği zaman ortalama olarak 8-12 oy arasında geçersiz oylar çıkmaktayken yoğunluğumuzun fazla olduğu mahallelerde enteresan şekilde bu geçersiz oy sayılarının sandık ortalamaları 60-70 civarını görünmektedir." diye konuştu.

MHP ve diğer partilerin bazı oylarının HDP'ye yazıldığını iddia eden Çetin Nazik, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tespitte partimize ait oylar HDP hanesine yazılmasıdır. Sadece bize ait oylar değil diğer siyasi partilerin oylarının da bazıları bu yöntemiyle HDP'ye yazılmıştır. En kötü tespitlerimiz ise oy sayım cetvelinden, sandık sonuç tutanağına geçirilirken kaydırmalar yapılarak oylarımızla oynanmıştır. Bazı yerlerde sandık kurulu üyesi olan HDP'liler hem kendi görevli oldukları sandıklarda oy kullanmışlar hem de kendi seçmen oldukları sandıklarda oy kullanmışlar.

31 Mart gecesinden beri uyumayan teşkilatımız, toplamda 324 usulsüzlük tespit etmiş ve bu durumların her biri için ayrı ayrı somut delillerle beyanlarımızı ve itirazlarımızı içeren dilekçe hazırlamıştır. Seçime karışmış bu şaibenin yaratmış olduğu huzur bozucu bu durumun bir an önce giderilmesi için yapmış olduğumuz itirazların sonucunu bekliyor olacağız ve burada demokrasi nöbetine başlayacağız."




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:29
  1. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. HDP
  3. Kars
  4. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı
    1. İsrail güçleri Filistinlilere ait bir..
    2. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    3. Fenerbahçe, Ankaragücü maçı..
    4. Beşiktaş’ta Rizespor hazırlıkları..
    5. TBMM, 9 Nisan'da mesaiye başlayacak
    6. İsrailli generalden itiraf: Mursi'yi..
    7. TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı
    8. AK Parti Antalya’da 19 ilçede seçim..
    9. Rusya'da patlama! Yaralılar var
    10. Karısını öldüren 83 yaşındaki sanığın..
    11. Saygılı: "Adana’nın ev ödevi,..
    12. VAR'dan sonra karar değişirse taraftar..
    13. FETÖ tanığı: "Gerçek adını düğün..
    14. Eskişehir'de FETÖ sanığı çifte hapis..
    15. Doç. Dr. Barış Yeniad: “Protez göz..
    16. Nimet Keser resim sergisi açtı
    17. Gary Medel yuvadan uçuyor!
    18. Mavi balon uçurarak otizme dikkat..
    19. Tarım Müdürlüğü personeline, çocuk..
    20. Nepal'deki fırtınada ölü sayısı artıyor
    21. SAÜ’de ‘Kore Kültür Günü’ adlı..
    22. Üçüncü Üniversiteyi okurken, muhtar..
    23. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
    24. Şanlıurfa’da beton dökülen inşaat çöktü
    25. Yatırım fonu istatistikleri
    26. Hüseyin Sözlü’nün seçim afişleri..
    27. Teknik direktör Hikmet Karaman'dan..
    28. Özel çocuklar, Otizm Farkındalık..
    29. Rus askeri akademisinde patlama: 4..
    30. Cezayir'de Buteflika'nın istifa öncesi..
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama