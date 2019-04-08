0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı saldırı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeykenarkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:27
MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı saldırı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeykenarkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı.


MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın sellektör yaptığını gördü. “Bir tanıdık olabilir” düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı.


Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.


Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den bölge bölge uyarı... Şemsiyesizçıkmayın!
    1. Meteoroloji'den bölge bölge uyarı.....
    2. Trump önce söz verdi... Sonra vazgeçti
    3. İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 1..
    4. İtiraz maratonunda son viraj! Bugün..
    5. Avrupa'nın en iyilerinden! Açılış için..
    6. Netanyahu bölgeyi ateşe atacak
    7. MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı..
    8. Fatih'te can pazarı... Lüks otomobil..
    9. E-5’tezincirleme trafik kazası.....
    10. İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili..
    11. 19 yıl sonra bir ihbar geldi.....
    12. Dehşet evi... Katliam yaptı
    13. Senegal'de yeni hükümet kuruldu
    14. Endonezya'da Malezya’ya ait 2 balıkçı..
    15. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Libya..
    16. Otomobille 60 metreden uçtular: 1 ölü..
    17. Yemen'de kolera salgını nedeniyle..
    18. Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'i tek..
    19. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    20. Ormanlık alanda mahsur kalan ineği..
    21. Bursaspor'da Mesut Bakkal sesleri!..
    22. Gol düellosunda kazanan Denizlispor oldu
    23. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner:..
    24. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Medipol..
    25. Akhisar’da feci kaza 1 ölü 5 yaralı
    26. Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa..
    27. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    28. Trump İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’in..
    29. İsrail'de seçim günü Batı Şeria ve..
    30. Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın..
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!