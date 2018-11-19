Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman belediye başkan adayı Savaş Kalaycı oldu

MHP 30 il ve ilçenin belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı. 2019 yerel seçimlerde MHP'nin Karaman belediye başkan adayı Savaş Kalaycı oldu. Peki Savaş Kalaycı kimdir? Savaş Kalaycı nereli ve kaç yaşında? İşte Savaş Kalaycı biyografisi...

Miliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019 yerel seçimlere hızlı başladı. Daha önce bazı belediye başkan adaylarını açıklayan MHP son olara da 30 il ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında bir tane de büyükşehir adayı var. Ebru Leman Kalkan MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar, Karaman Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı ve Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar oldu.

Savaş Kalaycı kimdir?

Aslen Karamanlı olan Karaman Belediyesi Polikliniğinde çalışan Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Savaş Kalaycı, Karaman’da yaşayan ve bu şehrin sorunlarını bilen biri olarak aday olmaya karar verdiğini belirterek seçim çalışmalarına başladığını söyledi.

2014 Karaman yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ertuğrul Çalışkan %52.4

MHP adayı Ali Pınarbaşı % 26.5

CHPadayı Merih Ünver % 14.5

MHP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN

4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİ

15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACA

19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACA

20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI

23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN

25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK

29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ