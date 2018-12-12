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MHP Karabük ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Karabük belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Safranbolu belediye başkan adayı, MHP Eflani belediye başkan adayı, MHP Eskipazar belediye başkan adayı, Ovacık MHP belediye başkan adayı, MHP Yenice belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Karabük ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:37
MHP Karabük ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Karabük belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Safranbolu belediye başkan adayı, MHP Eflani belediye başkan adayı, MHP Eskipazar belediye başkan adayı, Ovacık MHP belediye başkan adayı, MHP Yenice belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Karabük ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. AK Parti Karabük belediye başkan adayı Burhanettin Uysal oldu. MHP Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, MHP Karabük Yenice Yortan belde belediye başkan adayı Ali Şık oldu. MHP’nin Karabük ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. CHP Karabük Yenice Belediye Başkan adayı Sabri Cebecik oldu.

Karabük 2014 yerel seçim sonuçları

Karabük 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Rafet Vergili % 51

AK Parti adayı Mehmet Ceylan % 42

CHP adayı Erdal Demir % 2 

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:37
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Giresun
  4. Erzincan
  5. Çankırı
  6. Aydın
  7. Adana
  8. MHP Karabük ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
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