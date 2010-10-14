MHP, jandarma kıskacında

Jandarma’nın sakıncalı gördüğü MHP’li M. Kemal Cabioğlu’nu “Namuslu, vatansever, kızı türbanlı” diye fişlediği ortaya çıktı. Böylelikle Jandarma fişlerine “namaz kılıyor, türbanlı, gümüş yüzük takıyor”un ardından “namuslu, vatansever” ifadeleri de girmiş oldu. Parti yönetimine emekli rütbeli askerlerin alınmasıyla birlikte tabandan uzaklaştığı eleştirilerine muhatap olan MHP’nin uzun bir süredir Jandarma’nın takibinde olduğu saptandı. Jandarma’nın sakıncalı görülen MHP’li M. Kemal Cabioğlu’nu “Namuslu, vatansever, kızı türbanlı” diye fişlediği ortaya çıkarken, böylelikle Jandarma fişlerine “namaz kılıyor, türbanlı, gümüş yüzük takıyor”un ardından “namuslu, vatansever” ifadeleri de girmiş oldu. Yeni Akit’in ulaştığı belgelerde, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen olaylarda MHP'li Bestami Kılınç'ın Jandarma yetkilileriyle olan ilişkisiyle tartışılan partinin İstanbul’daki bazı üyelerinin de, 2003 yılında İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı’nca ‘bir çalışmaya esas olmak üzere’ haklarında bilgi toplandığı görülüyor.



“YAPILACAK BİR ÇALIŞMAYA ESAS OLMAK ÜZERE...”



Jandarma Genel Komutanlığı’ndan İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı’na gönderilen yazıda, MHP üyesi M. Kemal Cabioğlu hakkında ‘acil ve gizli’ bir şekilde araştırma yapılarak sonucun merkeze gönderilmesi isteniyor. “Yapılacak bir çalışmaya esas olmak üzere aşağıda kimlik ve adres bilgileri bulunan şahıs hakkında gizlilik kuralları ihlâl edilmeden araştırma yapılarak neticenin ivedi Jandarma Genel Komutanlığı’na bildirilmesini..” diye başlayan yazıda, Cabioğlu’nun kimlik bilgileri verilirken, Cabioğlu’nun ne tür bir çalışmaya esas tutulduğu belirtilmiyor.



“YENİDEN KUVAYI MİLLİYE DERGİSİNDE MAKALE YAZIYOR”



10 Ekim 2003 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı’nda dönemin İstihbarat Daire Başkanı olan Jandarma Albay Ali Lapanta imzasıyla gönderilen bu yazıya 6 gün sonra 16 Ekim 2003 tarihinde gönderilen cevapta ise ilginç bilgiler yer alıyor. İstanbul Bölge Komutanlığı’ndan Kurmay Başkanı Jandarma Yarbay Cihan Büyük imzalı cevap yazısında, Cabioğlu’nun MHP'nin kayıtlı üyesi olduğu ve eski başbakanlardan Turgut Özal'ın 2-3 yıl danışmanlığını yaptığı belirtilirken, MHP görüşleri doğrultusunda yayınlanan ve emekli tuğgeneral Veli Küçük'ün de yayın kurulu üyeliğini yaptığı Yeniden Kuvayı Milliye Dergisi ile Yeni Hayat ve Türk Dünyası Tarih ve Kültür dergilerinde makalelerinin yayınlandığı ifade ediliyor.



“DÜRÜST, NAMUSLU VE VATANSEVER, KIZI İSE TÜRBANLI”



Cabioğlu’nun, Avrupa Asya Birliği Türk Ekonomik Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı’nın (Avrasya Bir Vakfı) yönetim kurulunda olduğu ve kendisinin ve ailesinin çevresinde “Dürüst, namuslu ve vatansever insanlar olarak tanındıkları” belirtilen yazıda, Cabioğlu’nun, 15 gün önce Amerika'ya gittiği ve 1 ay sonra döneceği belirtiliyor. Yurtdışına çıkışının bile yakın takibe alındığı detayların dikkat çektiği yazıda Cabioğlu’nun eşi ve çocukları hakkında bilgiler veriliyor. Kendisinin İş Bankası, eşinin ise öğretmenlikten emekli olduğu belirtilen Jandarma yazısında, Cabioğlu’nun üç çocuğu olduğu bunlardan erkek çocuklarının birinin mimar diğerinin ise doktor olduğu belirtilirken, kız çocuğu Neslihan Cabioğlu’nun ise İstanbul’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olduğu ve türbanlı olduğu ifade ediliyor.



İSTİHBARATI YAPAN İSİM DİKKAT ÇEKİYOR



Yazıda Avrasya Bir Vakfı yönetiminde bulunan Cabioğlu’nun yanı sıra MHP’li Şaban Gülbahar’ın da vakfın yöneticisi olduğu ve vakfın kurucuları arasında AK Parti milletvekili Halide İncekara’nın da bulunduğu kaydediliyor. MHP üzerinde yapılan çalışmalara ışık tutacak Cabioğlu hakkındaki istihbarat çalışmasının emrini veren Ali Lapanta ismi ise dikkat çekiyor. O dönemde Jandarma İstihbarat Daire Başkanı bir Albay olan Lapanta, Dörtyol olaylarında Adana Bölge Komutanı iken şüpheli görüşmeleriyle dikkat çekmişti.



JANDARMA UZMAN MHP’LİLERİ GALEYANA GETİRMİŞTİ



Jandarma’nın MHP ile ilgili yaptığı bu çalışmalar, MHP'lilerin toplumsal olaylardaki tutumunun ve hassasiyetlerinin, attığı sloganlara kadar incelenmesi, tespit edilip kayıt altına alınması, toplumsal olayların yönlendirilmesinde izlenecek yöntemleri geliştirmek amacıyla mı yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Bir jandarma uzman çavuşun Dörtyol olaylarında galeyana gelerek çoğunluğunu MHP'li gençlerin oluşturduğu kalabalığın başında olduğu ve grubu yönlendirildiği görüntülenmişti. Bu olay, bazı MHP’lilerin hedef seçilerek toplumsal olayların yönlendirilmesi için kullanılmış olabileceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.



ÇEKMEKÖY’DEKİ PROTESTO DA RAPORDA



Jandarma’nın MHP’li M. Kemal Cabioğlu hakkında yaptığı istihbarat çalışması tek değil. 2005 yılında da Mersin’de yakılan Türk bayrağının ardından İstanbul Çekmeköy’de toplanan MHP’li bir grubun protesto gösterisi de Jandarma’nın takibinde yer almış. 2005 yılında İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı’nca gösteriyle ilgili hazırlanan raporda örgüt ismi "Ülkücüler’ olarak verilirken, suç bilgileri bölümünde ise “Devlete karşı işlenen diğer suçlar” ifadeleri yer alıyor. Gösteriyle ilgili hazırlanan raporda, protestocuların ellerinde Türk bayrakları taşıdıkları ve "Bayrağa uzanan eller kırılsın, burası Türkiye ya sev, ya terket, çakallar nerede bozkurtlar burada" gibi birçok sloganın da atıldığı kaydedilirken, eylemin olaysız bir şekilde sona erdiği belirtiliyor.