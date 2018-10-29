MHP İstanbul’da aday gösterecek mi? MHP'nin İBB adayı kim?

AK Parti ve MHP, yerel seçimlere ittifak yapmak için görüşmeler yaptı. Ancak alınan karar neticesinde 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapılmayacağı açıklandı. Bahçeli daha önce İstanbul’dan aday göstermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Bahçeli son dakika açıklamasında İstanbul’da sürpriz olabileceğini söyledi.

Bahçeli: İstanbul'da sürprizimiz olabilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul adaylığı konusunda yaptığı açıklamada, AK Parti ile ittifak olmaması üzerine İstanbul'da bir sürprizleri olabileceğini söyledi.