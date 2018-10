MHP'nin İstanbul (İBB) adayı AK Patili Kadir Topbaş mı?

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Melih Gökçek'in ismi geçmişti. Bahçeli de Melih Gökçek'in adaylığına yeşil ışık yakmıştı. Bu kez de MHP'nin İstanbul adayı kimin olacağı merak ediliyordu. AK Parti eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi. Peki MHP İBB adayı Kadir Topbaş mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP her ilde her seçim bölgesinde kendi adayları ile seçime girecektir. İstanbul'dan bir sürprizimiz olabilir" diye konuşmuştu. Yeni Şafak yazarı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı.Kemal Öztürk, "Ankara'da beyin yakan kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in partilerinden aday olması durumunda şeref vereceği yolundaki açıklamasını değerlendirdi. "MHP yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor" diyen Öztürk, şöyle devam etti: Gökçek'ten sonra, İstanbul'da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş'ı mı kast etti? Henüz netlik yok.

Bahçeli, Gökçek'e yeşil ışık yaktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Gökçek'e henüz teklif götürmediklerini söylerken, "Aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır." ifadesiyle açık kapı bırakmıştı. Gökçek de Bahçeli'nin bu açıklamasına teşekkür ile yanıt vermişti.

Erdoğan, Gökçek'i sahiplendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı iddiası ile ilgili konuştu. "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" demişti. Melih Gökçek’e yeşil ışık yakan MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB adaylığı için ismi geçen Kadir Topbaş için ne söyleyeceği merak konusu.

2014 İstanbul yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHP adayı Mustafa Sarıgül %40.1

HDP adayı Sırrı Süreyya Önder% 4.8