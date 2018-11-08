MHP İstanbul adaylığı için Ali Müfit Gürtuna veya Taha Akyol iddiası

Mart 2019'daki yerel seçimler için aday arayışlarını hızlandıran MHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Müfit Gürtuna ve gazeteci Taha Akyol ismi öne çıktı. Daha önce İstanbul için Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP, Bedrettin Dalan'ın 'istemiyorum' mesajının ardından bu isimden vazgeçmişti.

Kulislerde Gürtuna'nın ismi geçiyor

T24'ten Hülya Karabağlı'nın habere göre, siyasi kariyerine Anavatan Partisi’nde başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Ali Müfit Gürtuna’nın adı kulislerde MHP’nin İstanbul adayı olarak dolaşıyor.

Taha Akyol sürprizi

Öte yandan Hürriyet gazetesinden ayrılan isimlerden olan Taha Akyol da sürpriz isim olarak kulise düşmüş oldu. Usta gazeteciye henüz bir teklif yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.