MHP ilçe başkanı beyin kanaması geçirdi

Manisa’da MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan (57) geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bugün oğlu için kiralık ev bakan Apan, 4 katılı binayı çıktıktan sonra ev baktığı sırada birden rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Apan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Apan, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından durumu ağırlaşan Apan, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu olduğu öğrenilen Apan’ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

MHP İlçe Başkanı Apan’ın durumuyla ilgili bilgi veren Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, "Başkanımız oğlu için ev bakmaya gitmiş. Beş katlı binanın 4. katında bir daire bakıyorlarmış. Burada rahatsızlanmış. Ambulansla hastaneye kaldırılmış. Salihli Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Ancak durumu ağırlaşınca, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şu anda yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Başkanımız inşallah sağlığına kavuşur" dedi.