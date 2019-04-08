MHP İl Teşkilatından Başkan Şentürk’e ziyaret
Bayburt MHP İl Yönetimi, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ü ziyaret etti.08 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
Bayburt MHP İl Yönetimi, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ü ziyaret etti.
MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MKYK Üyesi İdris Aydın, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesinden oluşan heyet, Belediye Başkanı Haşim Şentürk’e destek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Ziyaret Aydıntepe’yi simgeleyen şiltin verilmesinin ardından son buldu.
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