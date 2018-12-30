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MHP il başkanı adayları listesi. Mhp yerel seçimler son dakika. Mhp il il aday listesi 2019

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yer alacak 402 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 il belediye başkan adayının ismini duyurdu.

30 Aralık 2018 Pazar 17:02
MHP il başkanı adayları listesi. Mhp yerel seçimler son dakika. Mhp il il aday listesi 2019

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yer alacak 402 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 il belediye başkan adayının ismini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 il belediye başkan adayının ismini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte MHP'nin açıkladığı il belediye başkan adayları:

1 ADIYAMAN İL RIFAT ERDEM
2 AĞRI İL SERVET AL
3 ARTVİN İL MUSTAFA POLAT
4 BOLU İL İBRAHİM DOĞAN
5 HAKKARİ İL NEVZAT DOĞAN
6 MUŞ İL ŞEREFETTİN YATCİ
7 SİİRT İL MUZAFFER FURAT
8 SİNOP İL HASAN DEMİR
9 TOKAT İL ADNAN ÖZMEN
10 TUNCELİ İL MÜCELLA SALER
11 UŞAK İL MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
12 BATMAN İL HAYRETTİN BEKTAŞ
13 ŞIRNAK İL BAHAR CAVLAK
14 KİLİS İL ÖMER YABANCI
15 DÜZCE İL ERDOĞAN BIYIK

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:02
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