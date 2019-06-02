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MHP İl Başkanı Tok’tan bayram mesaji

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:20
MHP İl Başkanı Tok’tan bayram mesaji

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Tok, "İnancım odur ki; milletimize yönelik kurulan tuzaklar, oynanan oyunlar, planlanan gizli gündemler Ramazan Bayramı’nın mana duvarına çarpacak ve etkisiz kalmaya mahkum olacaktır" dedi. Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Tok, geride kalan bir aylık manevi arınmadan sonra ulaşılan bayramda, dostlukların daha da kuvvetlenmesine iftiharla şahit olup tanışmanın ve paylaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağımızdan asla şüphe duymadığını ifade etti. Mesajında, ecdadımızdan bugünlere olgunlaşarak ulaştığı gibi, bayramda büyüklerin hürmetle hatırlanacağını, küçüklerin sevgiyle karşılanacağını, ikramlarla ve karşılıklı güzel dileklerle sevgi bağlarının daha da güçleneceğini kaydeden Tok, "Mübarek bayram günlerinin mehabetine uygun olarak; kardeşlik duygularımız perçinlenecek, aziz milletimizin arasına ekilmeye çalışılan nifak tohumları yeşerme imkanı bulamadan kuruyup gidecektir. Öpülen her el, okşanan her yanak, bir araya gelen her kalp, çözülen her itilaf karşımızda tüm heybetiyle duran sorunları aşmamızda bize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Ayrılma ve çözülme taraftarlarına, çatışma ve kaos özlemi çekenlere karşı vatanımızın her yöresindeki muhterem vatandaşlarımız el ele vererek saflarını sıkılaştıracaklar ve habis niyetlilere asla geçit vermeyeceklerdir. Milletimizin hiçbir kesimini ötekileştirmeden, birlik içinde ve kardeşçe kutlayacağımız daha nice bayram günlerine ulaşmayı ve son anayurdumuzda tam bağımsız bir şekilde yaşamak için herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatandaşların ve Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularla kutladığını ve hepsine huzur, mutluluk ve ebedi saadetler dilerim.” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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