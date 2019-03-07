MHP İl Başkanı Serkan Tok’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

MHP İl Başkanı Serkan Tok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Serkan Tok, gerek yaptıkları işler, gerekse taşıdıkları sorumluluk bakımından çok büyük öneme haiz kadınların, yılda bir defa değil her gün, her saat anılmasının ve onlara layık oldukları ilgi ve alakanın gösterilmesinin en önemli vazifelerden biri olduğunu kaydetti.

Tok şunları söyledi:

"Ötüken emanetini bizlere vasiyet bırakan İl Bilge Hatun’a vefasızlık yapamayız. Söğüt sancağını yücelten Hayme Ana’mıza haksızlık edemeyiz. Ve kadınları sadece 8 Mart gününde hatırlayamayız, cilalanmış sözlerle vaziyeti kurtarmaya çalışamayız. Kalbi tecrit edilmiş, iradesi tehir ve tehcir edilmiş canilere artık tahammül gösteremeyiz, kıydıkları mazlum kadın canlarına sabredemeyiz. Bulanık sireti çirkin suretine vurmuş kanlı ellere kadınlarımızı teslim edemeyiz, etmemeliyiz. Çünkü kadın zarafet, nezaket, edep, inceliktir. Kadın sadece doğuran değil, medeni ölçülerde doğan, sevgi ve saygıda parlayan, erkekle eşit haklara sahip yeri dolmaz bir değerdir. Nerede yaşıyor olursa olsun tüm hanımefendilere hürmetlerimi sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde seslerinin duyulmasını diliyorum. Yakın zamanda vahşice katledilen yüzlerce kadın ve kız çocuğumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Unutmayalım, bağımsızlığımızın ninnisini söyleyen kadındır, bekamızın duasını eden kadındır, vatana evlat yetiştiren yine kadındır annedir."