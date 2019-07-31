MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik baba oldu MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, baba olmanın sevincini yaşadı.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, baba olmanın sevincini yaşadı.

Dünyaya gözlerini açan kızına eski Türkçe’de kızıl elma anlamına gelen Almıla ismini veren İl Başkanı Çelik, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelerle sevincini paylaştı:

"Evladım Almıla dünyaya gözlerini açtı , Allah Vatana millete , hayırlı olmayı nasip etsin."

Çelik’i bu sevinçli gününde ailesi ve dostları yalnız bırakmazken anne ve bebeğinin de sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.