MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşlarımızın sıkıntılarına ortak olup, problemlerini çözeceğiz.

İspir’i karış karış gezen MHP İl Başkanı Karataş İspir’de bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın teveccühüyle karşılaşan Karataş esnafın sorunlarının çözüme kavuşturulması için Cumhur İttifakına vatandaş tarafından yetki verildiğinde ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Çalışmalarının durdurak bilmeden devam edeceğini belirten Karataş, Belediye Başkan Adayları ile birlikte esnaf ve vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturacak olan projelerini anlattılar.

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